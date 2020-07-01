ВЦИОМ: более 60% россиян посмотрели парад Победы
- 01 июля 2020, 10:53
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса по итогам парада Победы, который состоялся на Красной площади 24 июня.
Согласно результатам исследования, парад Победы смотрел каждый второй россиянин (61%). Из них 59% наблюдали за парадом по телевизору, а 2% присутствовали на мероприятии лично. 39% наших сограждан заявили, что парад не смотрели.
Три главные эмоции, которые вызвал у респондентов парад Победы — воодушевление (36%), надежда (13%), симпатия (11%). 12% заявили о безразличии к параду 24 июня.
Больше всего россиянам понравился проезд по Красной площади различной военной техники (29%), 15% сообщили о том, что их впечатлил проход войск. Еще 10% граждан России отметили хорошую организацию мероприятия.
Напомним, что парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходили 24 июня по всей стране. На праздник в Москву прилетели руководители более десяти иностранных держав и международных организаций. Всего в этом году в параде принимали участие 15 000 военнослужащих, 225 единиц техники и 75 единиц авиации.
Изначально массовые праздничные мероприятия должны были состояться в День Победы, 9 мая, однако из-за сложной эпидемической ситуации они были перенесены на более поздний срок.
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