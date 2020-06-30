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«Акт отчаяния»: зачем сторонникам Навального жечь шатры для голосования

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© youtube.com

© youtube.com

Правоохранительные органы задержали сторонника Алексея Навального Артема Брагина, который обвиняется в поджоге шатра для голосования по конституционным поправкам.

Инцидент, напомним, произошел в подмосковном Подольске. Случившееся зафиксировали наружные камеры видеонаблюдения.

Глава рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев назвал противоправные действия сторонника Алексея Навального «актом отчаяния».

Безусловно, это намеренное нарушение закона. Речь при этом идет не просто о хулиганстве, а о попытке воспрепятствовать процессу волеизъявления граждан по конституционным поправкам. На мой взгляд, это уже уголовное преступление. Сторонники Навального понимают, что все их попытки дискредитировать голосование провалились. Люди активно идут на участки для голосования и выражают свое мнение по поводу обновления Конституции. Поэтому последователи Алексея Навального совершают подобные действия. В общем, такой акт отчаяния, — пояснил Григорьев.

Напомним, согласно президентскому указу, основным днем общероссийского голосования по конституционным поправкам является 1 июля.

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