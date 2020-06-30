Эксперт усомнился в прогнозах Белановского по поводу голосования

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийский цент изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовали данные экзитполов на голосовании по поправкам к Конституции.

По данным ФОМ, в пользу поправок проголосовали 78,2% наших сограждан, а против внесения в Основной закон изменений высказались 21,2% россиян. Еще 26,6% опрошенных отказались отвечать на вопрос о своем выборе.

ВЦИОМ представил похожие результаты. В пользу поправок, согласно опросу социологов, проголосовали 76% респондентов, против — 23,6% россиян, а 29,4% отказались отвечать на вопрос.

Совершенно противоположные результаты опубликовала группа социолога Сергея Белановского. Телефонный опрос, проведенный Белановским и его соратниками, показал, что в поддержку конституционных поправок проголосовали 28% россиян, против — 32%, затруднились с ответом — 25%, а 15% не собираются участвовать в голосовании.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает результаты исследования Белановского довльно сомнительными. По словам эксперта, «репрезентативность выборки данного опроса стремится к нулю».



«В 2010 году политолог Алексей Чадаев разработал концепцию „рассерженных горожан“, а Сергей Белановский подвел под эту концепцию социологическую базу. Сотрудничество с Чадаевым оказалось для Белановского очень удачным. После этого Сергей пытается поймать хайп. И у него это переодически получается. Однако действует он всегда по заказу. Сейчас Белановский просто отрабатывает заказ на дискредитацию голосования по конституционным поправкам. В частности, он старается создать видимость, что люди якобы голосуют против обновления Конституции», — утверждает Данилин.

Методы Белановского, надо сказать, довольно несложные. Он просто делает определенную выборку. Например, если опросить только людей, которые находятся центре дизайна Artplay, то в итоге мы, конечно, получим, что большинство против поправок. Аналогичные результаты будут, если мы, скажем, проведем опрос среди участников гей-парада. В общем, репрезентативность выборки Белановского стремится к нулю. Поэтому его исследования — чистая конъюнктура. Социологией они считаться не могут, — добавил политолог.

«Что касается ФОМа и ВЦИОМа, то это известные агентства, которые многолетней работой подтвердили свою надежность. Их исследованиям, я думаю, следует доверять больше, чем публикациям Сергея Белановского», — заключил эксперт.

Ранее движение «Голос» признало фейковыми более 97% опубликованных на своей карте сообщений о нарушениях, совершенных в ходе голосования по конституционным поправкам.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.