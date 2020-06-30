В чем главная опасность непастеризованного молока

Сырое, или непастеризованное, коровье молоко может содержать огромное количество генов, устойчивых к антимикробным препаратам. Так происходит, если хранить молоко при комнатной температуре, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Цель нашего исследования не напугать, а предостеречь людей. Если вы хотите продолжать пить непастеризованное молоко, храните его в холодильнике, чтобы свести к минимуму риск развития в нем бактерий с устойчивыми к антибиотикам генами, — пишут специалисты.

Они обнаружили, что бактерии, в которых содержатся устойчивые к противомикробным препаратам гены, могут переносить их на другие бактерии, потенциально распространяя устойчивость в случае употребления молока комнатной температуры.

По оценкам, 3% населения США потребляет непастеризованное, или сырое, молоко, которое не было нагрето для уничтожения патогенов и продления срока годности. Сырое молоко часто рекламируется потребителям под лозунгом «здоровых бактерий», которые находятся в таком напитке.

Но это не так, пишут ученые. В ходе исследования ученые не нашли большого количества полезных бактерий в образцах непастеризованного молока, а если оставить такое молоко при комнатной температуре, оно создает значительно больше генов, устойчивых к антимикробным препаратам, чем пастеризованное молоко.

Бактерии с антимикробно резистентными генами, если они передаются патогену, имеют потенциал стать супербактериями. Это такие бактерии, которые могут вырабатывать устойчивость к огромному ряду препаратов.

Каждый год почти 3 миллиона человек приобретают устойчивую к антибиотикам инфекцию, а более 35 000 человек умирают.

В ходе нового исследования ученые проанализировали свыше 2000 розничных образцов молока из пяти штатов, включая сырое молоко и молоко, пастеризованное различными способами. Результаты показали, что сырое молоко имело самую высокую распространенность антибиотикорезистентных микробов при комнатной температуре.