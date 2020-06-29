В Китае одобрили коронавирусную вакцину для военного применения

Портал Medical Xpress опубликовал новость, что в Китае одобрили коронавирусную вакцину для использования в военных целях. Вакцина была разработана компанией CanSino и Пекинским институтом биотехнологии, входящим в состав Академии военно-медицинских наук.

Ученые во всем мире стремятся найти способы лечения коронавируса. Также все силы направлены на поиски вакцины, которая снизит вероятность заболевания и тяжелых осложнений у переболевших. Больше половины вакцин-кандидатов, выявленных ВОЗ, разрабатываются в Китае, — говорится в сообщении.

Сегодня, 29 июня, стало известно, что Центральная военная комиссия Китая одобрила использование вакцины от компании CanSino сроком на один год. Однако применяться она может только в военных целях. Ее использование не может быть распространено без дальнейших согласований.

Пока неясно, насколько широко вакцина может быть использована в рамках Вооруженных сил Китая, а Министерство обороны еще не прокомментировало ситуацию.

Специалисты CanSino уточняют, что они не могут гарантировать, что вакцина, которая была испытана на первом и втором этапах клинических испытаний в Китае, в конечном итоге будет коммерциализирована.

Напомним, что в настоящее время еще 131 вакцина-кандидат, включенная в список ВОЗ, находится на доклинической стадии. Ни одна из вакцин еще не была одобрена для коммерческого использования против коронавируса.

Несмотря на то, что изначально США обещали создать вакцину в июне, а в России надеялись провести массовую вакцинацию уже этой осень, предпосылок к этому еще нет.

По общедоступным данным, во всем мире было проведено более 1000 клинических испытаний по десяткам фармацевтических методов лечения вируса, но полностью эффективного медицинского метода лечения так и не найдено.