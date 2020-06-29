В Китае на жестком карантине находятся почти полмиллиона человек

Власти Китая заявили, что сейчас около полумиллиона человек находятся на строгой самоизоляции из-за недавней вспышки коронавируса в Пекине. Карантин был введен не только в эпицентре заболевания, но и в соседних от столицы провинциях.

Напомним, что несколько недель назад на продуктовом рынке «Синьфади» в Пекине произошла новая вспышка заболевания коронавирусом. После обнаружения первых заболевших местные власти закрыли рынок и перекрыли весь район, чтобы предотвратить распространение вируса.

После того как Китай протестировал жителей столицы и поместил район, в котором находится рынок, на карантин, распространение COVID было взято под контроль. Во время новой вспышки удалось вычислить несколько сотен заболевших в Пекине, а также несколько случаев в соседней провинции Хэбэй.

В своем новом обращении чиновники здравоохранения заявили, что уезд городского округа Баодин провинции Хэбэй Аньсинь, находящийся в 150 километрах от Пекина, будет полностью закрыт на карантин. Предприятия Аньсинь поставляли пресноводную рыбу на рынок «Синьфади», поэтому торговля со столицей временно приостановлена.

Такие же строгие меры были введены в разгар пандемии в городе Ухань в начале этого года, где и началась эпидемия коронавируса.

С понедельника, 29 июня, в уезде Аньсинь только один человек из каждой семьи сможет покидать квартиру, чтобы купить необходимые продукты питания и лекарства, а также выгулять домашних животных.

На такие меры власти Китая пошли после того, как в воскресенье в Пекине было зарегистрировано еще 14 заболевших, что в общей сложности составило 311 новых случаев с середины июня.

На пресс-конференции в воскресенье официальные лица КНР заявили, что в июне было проведено 8,3 миллиона тестов на коронавирус, из которых 7,7 миллиона уже проверены. На этой неделе тестирование пройдут все сотрудники салонов красоты и парикмахерских.

Официальный представитель Пекина Сюй Хэцзянь, чьи слова приводит портал Medical Xpress, заявил, что эпидемическая ситуация в столице является тяжелой и местным властям необходимо продолжать отслеживать распространение вируса.

