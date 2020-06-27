Более 500 тысяч наблюдателей следят за голосованием по Конституции

Общественная палата России и региональные общественные палаты зарегистрировали более 500 тысяч наблюдателей на общероссийское голосование по конституционным поправкам. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«На данный момент уже зарегистрировано более 500 тысяч наблюдателей за общероссийским голосованием», — цитирует Памфилову ТАСС.



Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.