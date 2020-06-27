Астронавт высказался о выходе туристов в открытый космос

Бывший астронавт, профессор Массачусетского технологического института (MIT) в своем недавнем интервью рассказал, что представляет из себя выход в открытый космос.

Дело в том, что ранее на этой неделе РКК «Энергия» сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures, в рамках которого на корабле «Союз» в 2023 году на МКС смогут отправиться два туриста. Они не только увидят Землю с борта МКС, но и смогут выйти в открытый космос.

Процедура выхода в открытый космос не требует особой подготовки, в отличие от проведения там работ, поэтому туристов просто выпустят наружу и дадут им «поболтаться», — заявил РИА Новости астронавт НАСА Джеффри Хоффман.

Хоффман уточнил, что пока контракты на выход в космос не подписаны, но такая процедура вполне реальна. Астронавт уверен, что туристы вместе с опытными космонавтами просто побудут какое-то время в открытом космосе, никаких особых задач перед ними не ставится.

Точная цена такого путешествия еще не названа, но астронавт считает, что прогулка в космосе встанет в копеечку. Как минимум, цена будет высокой из-за скафандра, который является дорогим оборудованием.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев предположил, что недельное пребывание на МКС обойдется туристу в 50 миллионов долларов, а выход в открытый космос увеличит стоимость путешествия в четыре раза.