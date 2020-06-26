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Путин одобрил идею об учреждении премии для волонтеров

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу координатора программы «Волонтеры Мира» Дианы Джалаловой об учреждении международной добровольческой премии «Мы вместе» за вклад в решение глобальных проблем, передает ТАСС.

«Это очень хорошая идея, которая поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере, замечательно, обязательно проработаем это и реализуем», — сказал Путин участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Ранее Джалалова заявила, что международную премию для волонтеров должна учредить именно Россия, поскольку она сделала «невероятный вклад в борьбу с пандемией во всем мире».

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