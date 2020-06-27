Врачи назвали категории людей с высоким риском осложнений от COVID

По мере того, как коронавирус распространяется по планете, у ученых появляется все больше информации о том, как протекает заболевание у разных людей. На основе этих данных специалисты приводят статистику, помогающую оценить эффективность тех или иных мер защиты от COVID-19.

В новом исследовании ученые рассказали, пациенты с какими хроническими заболеваниями чаще всего умирали от коронавируса или получали тяжелые осложнения.

Давно известно, что пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями имеют меньше шансов на выздоровление. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в больницы с коронавирусом чаще всего попадали пациенты со следующими заболеваниями: гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение и хронические заболевания легких.

До конца не ясно, как диабет и ожирение влияет на течение коронавируса, но статистика показывает, что чаще всего люди с этими заболеваниями попадают в реанимацию и им требуется подключение аппаратов ИВЛ.

Вполне возможно, что при этих болезнях нарушается способность организма справляться с воспалением легких. Как правило, у людей с тяжелыми формами коронавируса наблюдаются трудности с дыханием, из-за чего пациентам подключают аппарат ИВЛ.

Также предыдущие исследования показали, что люди, поступившие в больницу с COVID-19 и диабетом, нуждались в большем количестве медицинских вмешательств. А вот диабетики с хорошо контролируемым уровнем сахара в крови, у которых диагностировали COVID-19, имели меньше шансов умереть, чем те, чей уровень глюкозы в крови был плохо контролируемым.

Кроме того, пациенты с хорошо управляемым диабетом также получали меньше медицинских вмешательств, включая дополнительный кислород и/или вентиляцию легких, и имели меньше осложнений со стороны здоровья.