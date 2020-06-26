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Найден способ убить коронавирус за пару секунд

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Ученые из Бостонского университета провели исследование, которое показывает, что коронавирус можно уничтожить всего за несколько секунд. Для этого достаточно поверхность, загрязненную вирусом, обработать ультрафиолетовым излучением.

Чтобы в этом убедиться, ученые провели ряд экспериментов совместно с компанией Signify — одним из лидеров в области освещения.

При ультрафиолетовом излучении, которое дает солнечный свет, инактивация вируса происходит быстрее. Но это работает, если мы говорим о том, что коронавирусом заражены какие-то поверхности, например дороги, почва, различные предметы. Но все-таки основной способ передачи вируса — это воздушно-капельный, то есть от человека к человеку. На это надо обращать внимание, — прокомментировал «Ридусу» профессор Александр Бутенко, вирусолог НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского.

На дезинфекцию поверхностей и нацелены специалисты Бостонского университета. В ходе эксперимента ученые подвергали мощному ультрафиолетовому излучению различные поверхности, зараженные вирусом SARS-CoV-2.

Менялись не только площади обработки, но и мощность дозировки света. Это помогло выяснить, какой «рецепт» уничтожения вируса быстрее сработает.

Оказалось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снизилось на 99% за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус полностью уничтожался за 25 секунд.

Эксперты отмечают, что это стандартные и не самые большие мощности УФ-ламп. Например, для ультрафиолетового обеззараживания воды от паразитов используют лампы мощностью 40 мДж/см2.

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