Найден способ убить коронавирус за пару секунд

Ученые из Бостонского университета провели исследование, которое показывает, что коронавирус можно уничтожить всего за несколько секунд. Для этого достаточно поверхность, загрязненную вирусом, обработать ультрафиолетовым излучением.

Чтобы в этом убедиться, ученые провели ряд экспериментов совместно с компанией Signify — одним из лидеров в области освещения.

При ультрафиолетовом излучении, которое дает солнечный свет, инактивация вируса происходит быстрее. Но это работает, если мы говорим о том, что коронавирусом заражены какие-то поверхности, например дороги, почва, различные предметы. Но все-таки основной способ передачи вируса — это воздушно-капельный, то есть от человека к человеку. На это надо обращать внимание, — прокомментировал «Ридусу» профессор Александр Бутенко, вирусолог НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского.

На дезинфекцию поверхностей и нацелены специалисты Бостонского университета. В ходе эксперимента ученые подвергали мощному ультрафиолетовому излучению различные поверхности, зараженные вирусом SARS-CoV-2.

Менялись не только площади обработки, но и мощность дозировки света. Это помогло выяснить, какой «рецепт» уничтожения вируса быстрее сработает.

Оказалось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снизилось на 99% за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус полностью уничтожался за 25 секунд.

Эксперты отмечают, что это стандартные и не самые большие мощности УФ-ламп. Например, для ультрафиолетового обеззараживания воды от паразитов используют лампы мощностью 40 мДж/см2.

