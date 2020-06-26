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003824

Чем опасен лишний вес во время беременности

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого установила связь между материнским ожирением и раком печени у детей.

Специалисты идентифицировали микроРНК у тучных беременных мышей, которые, по-видимому, передают восприимчивость к раку печени своему потомству в течение нескольких поколений.

Одна треть населения мира имеет избыточный вес или ожирение, и эта глобальная проблема угрожает здоровью. Ожирение повышает риск развития метаболических заболеваний, таких как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) и гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК).

До 50% недавно диагностированного ГЦК в США является результатом нарушений печеночного обмена веществ. Ожирение матери, состояние которой напрямую влияет на здоровье потомства, играет важную роль в метаболических заболеваниях, считают ученые:

Эпидемиологические исследования показывают, что ожирение является независимым фактором риска развития рака печени. Мы проводили наше исследование на мышах, но подозреваем, что похожие процессы возникают и у человека.

В ходе эксперимента исследователи вводили диэтилнитрозамин, чтобы вызвать рак печени у тучных мышей, которых кормили высокожировой диетой. Секвенирование РНК было выполнено для идентификации генов и микроРНК, которые изменялись в течение нескольких поколений.

Ученые обнаружили, что материнское ожирение увеличивало риски развития рака печени у детенышей и последующего потомства в несколько раз. Например, проблемы с печению у потомства тучной матери и бабушки были серьезнее, чем у потомства тучной матери и бабушки с нормальным весом.

Своим исследованием мы хотели бы призвать к глобальным усилиям по борьбе с материнским ожирением, которое в перспективе повлияет на здоровье детей. Это исследование также открывает новый путь для исследования рака, вызванного нарушением метаболизма, — заключили ученые.

Сейчас специалисты изучают, как материнский стресс может повлиять на ее потомство.

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