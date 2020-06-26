Жириновский высоко оценил организацию голосования по Конституции

Решение о проведении голосования по Конституции в течение недели позволит обеспечить безопасность россиян. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, голосуя на избирательном участке по месту прописки.

«Людей мало, это позволяет людям не скапливаться, не сталкиваться и дает возможность выбрать время. А самое главное — полностью исключается риск заражения», — подчеркнул Жириновский.



Еще он отметил, что многие предлагаемые конституционные поправки созвучны с предложениями, которые ЛДПР озвучивала ранее.

Мы не раз говорили об упоминании в Основном законе русского народа как государствообразующего, предлагали множество социальных новшеств, в том числе обязательную индексацию пенсий, — заключил Владимир Жириновский.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.