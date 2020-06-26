найти ×
   
  • USD -0.34
    69.13
  • EUR -0.52
    77.54
СохранитьСохранено0
×

003529

Жириновский высоко оценил организацию голосования по Конституции

Small f632c44589

Решение о проведении голосования по Конституции в течение недели позволит обеспечить безопасность россиян. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, голосуя на избирательном участке по месту прописки.

«Людей мало, это позволяет людям не скапливаться, не сталкиваться и дает возможность выбрать время. А самое главное — полностью исключается риск заражения», — подчеркнул Жириновский.

Еще он отметил, что многие предлагаемые конституционные поправки созвучны с предложениями, которые ЛДПР озвучивала ранее.

Мы не раз говорили об упоминании в Основном законе русского народа как государствообразующего, предлагали множество социальных новшеств, в том числе обязательную индексацию пенсий, — заключил Владимир Жириновский.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
12216039читать позжечитаю позже
Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
43244033читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

50112575читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

20016033читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM