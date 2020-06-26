Ученые рассказали, как снизить вероятность рецидива рака

Американские ученые провели исследование, которое показывает, что в США насчитывается 15 миллионов человек, переживших рак. Сейчас все они находятся в стадии ремиссии, однако рецидив рака — возвращение злокачественного заболевания — может произойти даже спустя несколько лет.

Предыдущие исследования неоднократно доказали, что меры по изменению образа жизни, такие как диета и физическая активность, особенно важны для долгосрочного выздоровления людей, переживших онкозаболевание.

Энергетический дисбаланс, когда расход энергии не равен потреблению энергии, и метаболические изменения после лечения рака могут непосредственно влиять на риск рецидива рака. Пациентам после лечения следует внимательнее относиться к своему здоровью, — пишут ученые.

В ходе исследования выяснилось, что большинство выздоровевших после рака (56%) склонны переоценивать качество своего рациона питания, увеличивая риск энергетического дисбаланса. Они сообщают о более частом потреблении фруктов, овощей и цельных злаков и более низком потреблении пустых калорий.

Ученые проанализировали данные Национального обследования в области здравоохранения и питания (NHANES) за 2005—2014 годы о 2361 выжившем онкобольном и 23 114 участниках, которые не имели раковых заболеваний.

Специалисты проанализировали данные NHANES в сочетании с информацией об индексе здорового питания, который измеряет соблюдение диетических рекомендаций, как показатель качества питания. Выяснилось, что качество рациона питания людей с ремиссией не улучшилось за последние десять лет.

Кроме того, рацион питания людей, переживших рак, как правило, был несбалансированным, хотя и более здоровым, чем диета людей без онкозаболеваний. Несмотря на присутствие овощей и фруктов в рационе, они чаще всего не могли самостоятельно так организовать свое питание, чтобы уровень белков, жиров и углеводов оставался в норме.

Эти компоненты крайне важны, чтобы организм получал все нужные элементы для здоровья. Особенно это важно для пациентов с хроническими заболеваниями.