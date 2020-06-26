Почти у половины жителей австрийского курорта Ишгль есть антитела к COVID

Почти половина населения австрийского альпийского курорта, пострадавшего в середине весны от вспышки коронавируса, имеют антитела, указывающие на то, что они были инфицированы. Интересно, что большая часть местных жителей не заметила у себя симптомов коронавируса.

Напомним, что тысячи туристов заразились COVID-19 после отдыха в Ишгле и на других горнолыжных курортах в западной провинции Тироль в марте 2020 года.

Из-за этой вспышки вирус распространился не только по Австрии, но и по другим странам — Германии, США, Сингапуру, Гонконгу.

Исследование, проведенное Медицинским университетом Инсбрука, показывает, что 42,4% людей, живущих в Ишгле, имеют антитела к коронавирусу. Чтобы это выяснить, ученые провели тесты на антитела, которые показывают, контактировал ли организм с вирусом раньше и есть ли у человека иммунитет к возбудителю.

Правительства некоторых стран сейчас проводят массовые тестирования на антитела, чтобы выяснить, есть ли у населения иммунитет к коронавирусу. Это нужно не только для понимания эпидемиологической картины, но и для возвращения к нормальной жизни и восстановления экономики.

Однако ВОЗ предупреждает: до сих пор нет никаких доказательств того, что люди, которые переболели коронавирусом, имеют иммунитет к болезни. Это значит, что у них есть вероятность повторного заражения.

В Ишгле мы имеем самый высокий уровень антител к COVID-19, когда-либо показанный в исследовании. Пока мы не утверждаем, что местные жители получили коллективный иммунитет, но большая численность людей с антителами предварительно обнадеживает, что у них есть иммунитет к болезни, — говорят ученые.

Также выяснилось, что только 15% респондентов ранее сдавали тест на коронавирус и получали положительный результат, поэтому 85% людей с антителами даже не заметили, что они были инфицированы.

Некоторые местные жители вспомнили, что в то время у них были небольшие симптомы ОРВИ, которые прошли сами по себе.

В исследовании приняли участие 79% местного населения (1259 взрослых и 214 детей). Среди тех, кто был моложе 18 лет, только 27% имели антитела. По мнению ученых, это связано с тем, что дети меньше контактировали с зараженными туристами.