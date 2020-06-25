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Еще 12 губернаторов приняли участие в голосовании по Конституции

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Еще 12 российских губернаторов приняли участие в голосованию по внесению поправок в Конституцию. Речь идет о главах Оренбургской области, Красноярского края, Приморского края, Томской области, Чукотского АО, Кемеровской области, Якутии, Омской области, Сахалинской области, Липецкой области, Костромской области и Астраханской области.

«Я считаю это голосование очень важным, поэтому принял решение прийти в первый день начала досрочного голосования. Это важное событие и поправки в Конституцию ещё раз зафиксируют Россию сильным социальным государством. Голосование в этом году организовано не так как всегда — у нас продолжаются мероприятия связанные с борьбой с вирусными инфекциями, поэтому мы прислушались к рекомендациям федеральной комиссии и Роспотребнадзора. На участках есть всё необходимое для того, чтобы процесс голосования прошёл максимально безопасно для жителей», — рассказал губернатор Чукотского АО Роман Копин.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

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