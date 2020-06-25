Эксперт: Путин предупредил об ответственности за принуждение к голосованию

Любая попытка принуждения граждан к голосованию по конституционным поправкам будет рассматриваться Кремлем как «подрыв государственного устройства нашей страны». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков, комментируя онлайн-встречу президента России Владимира Путина с новым составом Общественной палаты РФ.

Во время встречи Путин заявил, что результаты общероссийского голосования по внесению в Конституцию изменений должны быть «абсолютно честными, правомочными и законными, любые искажения воли народа недопустимы».

«Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в Основной Закон, в Конституцию, они не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному Закону», — напомнил президент.

«Владимир Путин еще раз показал, что в политике он придерживается принципов открытости и добровольности. Поэтому такие методы, как принуждение к голосованию или искажение результатов, для него неприемлемы», — уверен Константин Комков.

По сути, сегодняшняя речь Путина является неким предостережением нашим чиновникам, кто, возможно, хотел бы воспользоваться этими неприемлемыми для президента методами. Путин проявляет уважение к россиянам и дорожит их доверием. Понятно, что возможности для принуждения, разумеется, у власти есть, но использование этих возможностей подорвет всю нашу систему, которая зиждется на демократических принципах, — подытожил эксперт.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.