Будет или нет: российские вирусологи о второй волне COVID-19 осенью

Эксперты Роспотребнадзора начали готовиться ко второй волне коронавируса, которая может начаться этой осенью. Не исключено, что Россия пойдет по сценарию Китая, Сингапура и Южной Кореи, где после продолжительного затишья вновь случился рост заболеваемости.



«Ридус» пообщался с ведущими российскими вирусологами и эпидемиологами, и разобрался, есть ли предпосылки ко второй волне, и кому выгодно, чтобы мы в страхе ожидали худшего.

Сейчас люди расслабились, мало кто соблюдает меры предосторожности, введенные в начале эпидемии. Сами видите, что и массовые мероприятия проводятся, и все вернулось на круги своя. Если еще недавно был какой-то спад заболеваемости, то вскоре случаи могут увеличиться. Например, так случилось и в США, и в Бразилии, где люди ведут себя вольно. К осени вполне вероятно, что пойдет небольшой рост заболеваемости, но это не вторая волна. Это продолжение первой, — рассказал «Ридусу» профессор Александр Бутенко, вирусолог «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского».

По мнению профессора, Россия только недавно вышла на плато по количеству зараженных, но из-за снятия карантина в ближайшее время статистика может снова пойти вверх.

Однако точно предсказать падение или рост заболевших невозможно из-за несовершенства стратегических моделей, считает вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев. Ученый с долей сомнения относится ко всем математическим моделям, которые предлагаются для прогнозирования течения коронавируса.

У каждой страны свой подход. Кто-то, например, шведы выбрали свой путь — игнорирование пандемии и выработка коллективного иммунитета, Италия, США пошли по своим сценариям. У нас ситуация другая, поэтому ни одна из предложенных моделей на 100% не подходит. Что касается второй волны, то она, скорее всего, будет. А куда он денется, этот коронавирус? Вирус останется с нами на долгие годы, и даже если вакцину от коронавируса создадут, то вирусом переболеет 70% населения планеты. Большинство, конечно, в легкой форме, — пояснил «Ридусу» Зверев.

Что такое осень? Это вирус…

Общаясь с вирусологами, многие отметили, что к осени возникнет другая проблема — грипп. Симптомы гриппа и COVID легко спутать, поэтому может начаться паника, что коронавирус возвращается.

Эксперты говорят, что будет крайне трудно вести двойную статистику по обоим заболеваниям, поэтому многие испугаются «второй волны» коронавируса.

Пока мы не можем сказать, будет ли в этом году эпидемия гриппа. Сезонный грипп и ОРВИ, безусловно, придут, что усложнит задачу, ведь симптоматика у них очень похожая. Придется тесты делать всем, у кого есть малейшие симптомы, чтобы как-то контролировать статистику. Также не стоит забывать, что к осени температура упадет, ультрафиолетового света будет меньше, и вирус сможет распространяться быстрее. Однако, главный путь передачи вируса — воздушно-капельный, — пояснил «Ридусу» вирусолог Бутенко.

С Бутенко согласен другой советский и российский вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, который в разговоре с «Ридусом» отметил, что коронавирус — это актуальная проблема, и правительства многих стран не зря перестраховываются. На кону жизнь человека, поясняет вирусолог.

Коронавирус довольно изменчивый вирус, но даже он не может угаснуть так быстро. Вирусу выгодно как можно дольше находиться в популяции, заразить побольше людей. Скорее всего, патогенность вируса к осени снизится, но вирус не исчезнет. Надеемся, что станет слабее. Необязательно называть это «второй волной», так как ситуация по России показывает, что мы и первую то волну не прошли. Но коронавирус осенью никуда не денется, — рассказал в разговоре с «Ридусом» Альтштейн.

Накрыло волной

Несмотря на то, что многие эксперты предрекают вторую волну коронавируса этой осенью, некоторые эпидемиологи предполагают, что она уже состоялась.

Я убежден, что вторая вспышка или вторая волна COVID-19 проходит сейчас, вернее, она уже подходит к концу. С начала пандемии я анализирую не только нашу, но и зарубежную статистику, которая показывает, что первая волна коронавируса на Земле началась еще в конце осени 2019 года, но этого просто никто не заметил. Да, были массовые заражения, госпитализации, но панику не поднимали. А вот в январе-феврале о вирусе заговорили. Поэтому то, что происходит сейчас, и есть вторая волна, — прокомментировал «Ридусу» профессор и эпидемиолог Игорь Гундаров.

Гундаров не отрицает, что коронавирус с нами остался надолго, но не поддерживает «страшилки» об опасной осенней волне вируса. По мнению эпидемиолога, осенью ожидается рост заболеваний, но не значительный.

Сейчас панику продолжают раздувать, и если вначале эпидемии опасения граждан были обоснованы, то в настоящее время появляются локальные экономические интересы. Гундаров считает, что запугивание выгодно для многих отраслей, в том числе и для фармкомпаний.