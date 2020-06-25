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Почему у женщин чаще встречается болезнь Альцгеймера

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда ученых из Нью-Йорка опубликовала исследование, в котором говорится, что у женщин среднего возраста чаще, чем у мужчин, наблюдаются изменения в головном мозге, связанные с болезнью Альцгеймера:

Примерно две трети людей, живущих с болезнью Альцгеймера, это . В новом исследовании мы решили разобраться, почему так происходит.

В ходе исследования ученые предположили, что это происходит из-за гормональных изменений, вызванных менопаузой, в частности из-за потери эстрогена.

Результаты специалистов показывают изменения в особенностях визуализации головного мозга или биомаркерах в головном мозге, предполагая, что менопауза может увеличивать риск развития болезни Альцгеймера у женщин.

В исследовании приняли участие 85 женщин и 36 мужчин со средним возрастом 52 года, которые не имели когнитивных нарушений. У мужчин и женщин были одинаковые результаты по тестам мышления и памяти, а также таким показателям, как артериальное давление и наследственность.

Участникам провели МРТ и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), чтобы увидеть, есть ли у них амилоидные бета-бляшки в головном мозге. Поясняется, что это особый биомаркер, связанный с болезнью Альцгеймера.

Исследователи сравнили женщин и мужчин в четырех ключевых областях здоровья мозга, чтобы оценить их риск наличия биомаркеров болезни Альцгеймера: объемы серого и белого вещества, уровни амилоидных бета-бляшек и скорость, с которой мозг метаболизирует глюкозу.

Женщины показали худшие результаты по всем четырем из этих показателей. В среднем у женщин было на 30% больше бета-амилоидных бляшек в головном мозге и на 22% ниже метаболизм глюкозы, чем у мужчин.

Наши результаты показывают, что женщины среднего возраста могут быть более подвержены риску развития заболевания, возможно, из-за более низкого уровня гормона эстрогена во время и после менопаузы, — заключили ученые.

Несмотря на то, что все половые гормоны, вероятно, влияют на здоровье мозга, снижение эстрогена особенно влияет на биомаркеры, ответственные за развитие болезни Альцгеймера.

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