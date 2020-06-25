На спутнике Юпитера может быть жизнь

Новое исследование ученых NASA показывает, что океан на Европе, спутнике Юпитера, вполне может хранить в себе следы жизни. Вода, находящаяся на спутнике под ледяной оболочкой, могла образоваться в результате разрушения водосодержащих минералов вследствие либо приливных сил, либо радиоактивного распада.

Напомним, что Европа — одна из самых больших лун в Солнечной системе. Со времени полетов космических аппаратов «Вояджер» и «Галилео» ученые установили, что под ледяной коркой на поверхности спутника находится океан.

Однако происхождение и состав этого океана были неясны. В новом исследовании ученые виртуально смоделировали геохимические резервуары внутри Европы, используя данные миссии «Галилео».

Мы смогли смоделировать состав и физические свойства ядра, силикатного слоя и океана. Предполагается, что различные минералы теряют воду и летучие вещества на разных глубинах и температурах. Мы сложили эти летучие вещества, которые, по нашим оценкам, были потеряны из недр, и обнаружили, что они согласуются с прогнозируемой массой текущего океана: это означает, что они, вероятно, присутствуют в нем, — пишут ученые.

В ходе работы исследователи выяснили, что океанические миры, такие как Европа, могут быть сформированы путем метаморфизма: другими словами, нагрев и повышенное давление вызывают распад водосодержащих минералов и высвобождение захваченной воды.

Это значит, что состав океана на Европе стал больше походить на океаны на Земле. Авторы считают, что этот океан вполне может быть пригоден для жизни. Получается, что Европа — это один из наиболее вероятных космических миров, где может быть жизнь.

Чтобы это выяснить, специалисты планируют запустить миссию Europa Clipper, которая стартует в ближайшие пару лет. Аппарат будет исследовать не только Европу, но и другие спутники Юпитера. Ученые предполагают, что океаны на других лунах, таких как Ганимед и Титан, также могли образоваться в результате аналогичных процессов.