Наталья Касперская оценила электронное голосование по Конституции

Дистанционное электронное голосование совершенно безопасно, поскольку обеспечивается с помощью технологии блокчейн, которая не позволяет подделывать голоса граждан. Об этом заявила руководитель рабочей группы «Информационная безопасность» Наталья Касперская.

«Блокчейн — это технология распределенного реестра, когда система автоматически распределяет вот этот код, так как голосование по нескольким серверам. Получается, если изменить что-то, то в каком-то из этих серверов информация тоже будет изменена. Это значит, что она уже будет не валидна», — объяснила Касперская.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.