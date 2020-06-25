Общественники проверили соблюдение безопасности на участках для голосования

Общественные наблюдатели во всех регионах страны проверили соблюдение мер безопасности на участках для голосования по конституционным поправкам. Об этом сообщил глава рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев.

«Обработка участков перед голосованием производится в полном объеме», — заверил общественник.



Также, по словам Григорьева, на всех участках у избирателей измеряется температура, а присутствующие на них полицейские, которые следят за порядком, и члены избирательных комиссий носят перчатки и защитные маски.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.