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В Пензенской области открылся музей Поискового движения России

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© vk.com

© vk.com

В среду, 24 июня, в Пензе открыли музей «Свидетели бессмертного подвига». Здесь представлены экспонаты, найденные пензенскими активистами Поискового движения России во время экспедиций к местам сражений Великой Отечественной войны. В частности, в музее можно увидеть личные вещи, оружие и обмундирование солдат, воевавших в составе 61-й стрелковой дивизии, которая почти в полном составе погибла в 1941 году в ходе тяжелых боев на территории Гомельской области.

© vk.com

Стоит отметить, что музей оснащен по последнему слову техники. В нем есть интерактивная сенсорная стойка, с помощью которой можно узнать об истории пензенского поискового движения, а также реалистичные инсталляции, изображающие моменты жизни человека на войне.

© vk.com

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (крайний слева) знакомится с экспозицией музея

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (крайний слева) знакомится с экспозицией музея

© vk.com

«Очень важно, что сегодня пензенские поисковые отряды проводят свою работу. Ее сложно переоценить, ведь по истечению времени возможность найти материал — вещи, оружие, медальоны — уменьшается. Поисковики возвращают имена павших героев их семьям и всей России, помогают сохранить подвиг своих земляков, дают надежду родным тех, кто пропал без вести на полях Великой Отечественной войны. Будем оказывать поддержку движению», — заявил на открытии музея губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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