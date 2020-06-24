В чем секрет Австралии, которая быстро погасила вспышку COVID-19

Австралийцы продемонстрировали высокий уровень дисциплинированности во время пика вспышки COVID-19. Но даже сейчас, когда пандемия коронавируса в Австралии затихает, каждый пятый австралиец считает, что вирус опасен, поэтому меры безопасности до сих пор соблюдаются.

В статье, опубликованной в научном журнале PLOS ONE, авторы исследовали отношение 1420 австралийцев к пандемии COVID-19 на пике вспышки между 18 и 24 марта. В частности, исследователей интересовала готовность и способность общественности соблюдать все меры предосторожности, предложенные властями.

Оказалось, что в то время как 50% опрошенных не слишком беспокоились об угрозе COVID-19 для личного здоровья, более 90% респондентов заявили, что они соблюдали все меры предосторожности, чтобы не заражать других людей.

У австралийцев очень высокий уровень сознательности. Те, кто не входил в группу риска, все равно продолжали следовать рекомендациям, так как понимали, что они могут быть переносчиками вируса, — говорят исследователи.

В первую очередь местные жители соблюдали меры, связанные с гигиеной, например мытье рук, прикрывание рта во время кашля или чиханья. Также австралийцы не посещали без надобности общественные места, перешли на удаленную работу и пользовались личным транспортом для перемещения по городу.

Некоторые факторы, влияющие на то, будут ли люди принимать эти меры, связаны не только с доверием к правительству, но и с качеством жизни этих людей, которые могут позволить себе ту же удаленную работу, заказ продуктов на дом, покупку средств гигиены, — пишут ученые.

Проведенный опрос показал, что люди считают важным быть социально ответственными. Даже за короткое время, прошедшее с момента проведения обследования на пике пандемии, кривая COVID-19 в значительной степени выровнялась, и в настоящее время наблюдается движение в сторону ослабления ограничений.

По мнению исследователей, дисциплина и доверие к власти помогли австралийцам относительно быстро и без особых потерь справиться с эпидемией. По такому же сценарию пошли и китайцы, которые, несмотря на огромную численность населения, всего за пару месяцев купировали вспышку коронавируса.

Другие результаты исследования показали, что 38% респондентов увеличили время, потраченное на дезинфекцию личных вещей, а также уборку дома. На 77% увеличена частота мытья рук, а 56% использовали дезинфицирующее средство для рук намного чаще, чем до пандемии.

Почти 45% опрошенных отменили или перенесли общественные мероприятия, а 50% отменили поездки за границу. На 51% сократилось пользование общественным транспортом, а 67% респондентов не посещали людные места во время карантина.