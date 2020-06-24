В чем сложности создания универсальной вакцины от гриппа

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что некоторые распространенные штаммы гриппа могут активно мутировать, чтобы избежать антител широкого действия.

Это значит, что создание универсальной вакцины от гриппа — задача не из легких. В ходе исследования специалисты установили, что один из наиболее распространенных подтипов гриппа, H3N2, может мутировать относительно легко, чтобы избежать двух антител, которые, как считалось, блокируют почти все штаммы гриппа.

Одной из главных целей нынешних исследований гриппа является разработка универсальной вакцины, которая индуцирует широко нейтрализующие антитела, чтобы обеспечить людям долгосрочную защиту от гриппа.



Грипп ежегодно вызывает миллионы случаев заболевания во всем мире и по меньшей мере несколько сотен тысяч смертей. Вирусы гриппа уже давно представляют собой сложную задачу для разработчиков вакцин, поскольку они могут быстро мутировать и значительно варьироваться от штамма к штамму.

Сочетание штаммов, циркулирующих в популяции, имеет тенденцию меняться каждый сезон гриппа, и существующие вакцины против гриппа могут индуцировать иммунитет только против узкого диапазона недавно циркулирующих штаммов.

Таким образом, современные вакцины обеспечивают лишь частичную и временную, сезонную защиту. Поэтому ученые работают над созданием универсальной вакцины против гриппа, которая могла бы обеспечить долгосрочную защиту, как, например, это делает вакцина от кори или полиомиелита.

В новом исследовании ученые проанализировали антитела CR9114 и FI6v3, которые связываются с постоянной оболочкой вируса. Из-за их широкой активности против различных штаммов гриппа они были задуманы как антитела, которые могут использоваться в универсальной вакцине от гриппа.

Изучая генетические мутации, исследователи обнаружили много одиночных и двойных мутаций, которые могут позволить штамму H3N2 избежать атаки вакцины. Также ученые протестировали несколько вирусов H1N1 и обнаружили, что ни один из них не способен мутировать, за исключением совсем редких мутаций.