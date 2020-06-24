Праздничный гудок и #МирНаЗемле: как в России отмечают Победу над нацизмом

В Москве и регионах России завершились парады Победы, однако празднование окончания Великой Отечественной войны продолжается.

Так, в 12 часов дня по всей стране в честь Победы одновременно раздались гудки автомобилей, поездов и судов.

Кроме того, в регионах, где наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация, пройдут в рамках акции «Радость Победы» праздничные концерты и танцы.



«Наша цель — воссоздание в населенных пунктах праздничной атмосферы дня 9 мая 1945 г., когда люди стихийно собирались в общественных местах и радостно пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах», — сообщили организаторы акции.

Также в Сети стартовал флешмоб «Голубь мира». Каждый желающий может сложить голубя из бумаги, сфотографировать его и выложить в социальных сетях с хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

Еще 24 июня во многих городах России на открытых площадках с 12 до 18 часов по местному времени для россиян сыграют профессиональные и самодеятельные оркестры. Музыканты исполнят композиции «Марш артиллеристов», «Марш Буденного», «Стальная эскадрилья», «Авиамарш», «Марш советских танкистов» и другие известные мелодии военных лет.

А в 21.50 в Смоленске, Туле, Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Белгороде, Ржеве, Истре, Екатеринбурге, Магнитогорске и Самаре пройдет акция «Лучи победы»: прожектора осветят памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Завершатся праздничные мероприятия салютами в честь 75-летия Победы.

Ранее в Москве и других городах России прошли парады Победы. В столице на праздничном мероприятии побывали руководители более десяти иностранных держав и международных организаций.



Традиционно День Победы СССР над гитлеровской Германией в России отмечают 9 мая. Но в этом году празднества решено было перенести на 24 июня из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.