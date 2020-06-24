«Вернули историческую дату»: историк о параде Победы в 2020 году

Сегодня, 24 июня, в Москве состоялся парад в честь 75-й годовщины Победы. Почему была выбрана именно эта дата, как сохранить память о подлинных исторических событиях Великой Отечественной войны, а также что хотел донести Путин в своей новой статье, опубликованной 19 июня, — обо всем этом рассказал ответственный секретарь и член президиума Российского исторического общества Андрей Петров.

22 июня — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Но война Вторая мировая началась раньше. Когда это произошло? И можем ли мы с уверенностью сказать, кто начал Вторую мировую войну?

Нет никаких сомнений в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит на фашистской Германии. Официально Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения фашистских войск на Польшу, — сказал Петров в интервью

Однако сегодня наши китайские коллеги-историки предлагают свою точку зрения. Они обращают внимание на то, что Вторая мировая война закончилась капитуляцией Японии. И соответственно, по их мнению, ее начало следовало бы отсчитывать с момента японской агрессии в Китай в 1937 году. Эта точка зрения сейчас всестороннее изучается историками. Но совершенно точно можно утверждать одно: война в Европе началась 1 сентября 1939 года.

2020 год ознаменовался рядом заявлений западных лидеров, которые взволновали академическое историческое сообщество. У каждого появляется своя точка зрения на то, кто виноват в войне. Можем ли мы объективно назвать виновников Второй мировой войны?

— Действительно, сейчас в историко-публицистической среде проходят войны памяти. Свои гипотезы о военных событиях и ее итогах выдвигают не только ученые, мы слышим их и от действующих политиков. Буквально на днях вышла статья нашего президента В. В. Путина, которую можно считать своего рода ответом на сомнительные высказывания зарубежных политиков.

Я полагаю, что импульсом к этой статье стало принятие в 2019 году резолюции Европарламента, в которой ответственность за начало Второй мировой войны разделена между фашистской Германией и СССР. Это недопустимо. В то же время сейчас публикуются документы и фундаментальные исследования, которые позволяют взглянуть на историю тех событий объективно.

Например, как с 1938 года крупнейшие западные державы постепенно отказывались от принципов коллективной безопасности. Обеспечивая собственное благополучие, правительства Англии и Франции позволяли развиваться военной мощи Германии и подпитывали агрессивные аппетиты Гитлера, позволив присоединить Австрию, разделить Чехословакию. С этого момента вопрос о большой мировой войне был вопросом времени.

К слову о будущем. Какие реальные действия возможны для грамотной популяризации отечественной истории? Как стать устойчивым к информационным войнам?

— Любое воспитание и обучение предполагает передачу опыта, накопленного лично тобой, твоей семьей, нацией. Конечно, важную роль играют культура, музеи и исторические памятники. Но важно то, что сейчас благодаря открытому доступу к материалам множества архивов можно легко изучать подлинные документы. Погружаясь в них, человек не будет жертвой лженаучных теорий, поскольку будет знаком с источниками.

Что касается новых форматов, за дистанционный период мы не потеряли коммуникацию, многие мероприятия перешли в онлайн. Сейчас мы начали работу над интересным проектом «Исторический компас», который позволит родителям и школьникам узнавать о проверенных, доброкачественных ресурсах: архивы, художественные фильмы, исторические порталы. Все материалы будут отсмотрены экспертами Российского исторического общества. Сейчас разработана архитектура этого проекта, первые результаты будут представлены в конце 2020 года.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года Wikipedia

Как думаете, почему парад Победы в этом году был перенесен на 24 июня?

— По причинам пандемии в этом году традиционно провести полноценный парад Победы 9 мая оказалось невозможно. Но при этом, с учетом выбранной даты, я бы не стал говорить, что парад именно перенесен. Скорее здесь речь идет о возвращении исторической даты.

9 мая 1945 года, сразу после окончания войны было трудно провести торжественные мероприятия. Поэтому первый парад Победы, как мы знаем, был проведен 24 июня 1945 года. Символично, что именно в год 75-летия Победы это торжественное мероприятие будет проведено день в день с историческим парадом.

Мы увидим реконструкцию некоторых важнейших исторических элементов парада 1945 года. Уверен, что такой парад будет нести не меньше исторической информации, чем другие, знакомые нам форматы. И по сути, дата юбилейного парада Победы — возвращение исторической памяти.



