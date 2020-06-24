Создан мини-датчик, который расскажет о здоровье по капле пота
- 24 июня 2020, 11:04
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Ученые из китайского Университета Сянтань представили мини-устройство, которое отслеживает здоровье организма, анализируя пот.
Мы все потеем, и это абсолютно нормальный физиологический процесс. В поте у нас есть много биомаркеров, таких как рН и глюкоза, которые являются хорошим индикатором для диагностики многих заболеваний, — говорят разработчики.
Устройство будет находиться на пластыре, приклеенном на кожу вблизи потовых желез . Датчик представляет собой мини-флакон, содержащий несколько камер: они имеют гидрофобно-водоотталкивающий клапан возле отверстия, выполненного из силиконовой резины.
Датчик имеет притягивающее покрытие, которые сможет собирать небольшие частички пота для дальнейшего анализа. В отличие от других устройств, требующих как минимум два отверстия, одно отверстие уменьшает количество испарения, что приводит к более тщательному анализу.
В устройстве есть специальные датчики, которые измеряют, как химические вещества реагируют на уровень рН или глюкозы. Кроме того, исследователи могут анализировать пот в разные моменты времени, используя различные камеры.
По мнению разработчиков, устройство будет актуально для медицинского сообщества. Особый интерес оно может вызвать у спортсменов. Так, например, датчик может быть использован, чтобы отслеживать перегрев или регулировать уровень физических нагрузок для оптимальной производительности.
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