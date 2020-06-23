Названы главные темы обращения Путина к россиянам

Ввод прогрессивного налогообложения и продление социальных выплат стали главными темами сегодняшнего обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал эксперт ЭИСИ Александр Малахов.

«На фоне распространения коронавирусной инфекции уровень системы здравоохранения заметно повысился. Сегодня мы наблюдаем снижение количества заразившихся, однако пандемия еще не закончилась, как и ее влияние на социальное самочувствие граждан. Поэтому решение президента относительно сохранения выплат представляется весьма логичным и своевременным», — считает Малахов.

«Что же касается повышения НДФЛ для обеспеченных граждан, то здесь очень важно отметить, что вырученные от этого средства пойдут на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, — сказал эксперт. — Более многообещающей программы целевой помощи я не припомню».

И еще один немаловажный момент — участвовать в управлении дополнительными поступлениями в госбюджет будут общественники, которые на протяжении многих лет старались компенсировать недостатки здравоохранения, привлекая деньги на лечение детей со стороны бизнеса и прочих внебюджетных источников, — заключил Александр Малахов.

Напомним, что введенные ранее стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, будут, по словам Владимира Путина, продлены до 15 сентября. Кроме того, власти продолжат реализовывать программу поддержки семей с детьми. «Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет», — заявил президент.

Путин также предложил с 1 января отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц. Ставка НДФЛ поднимется с 13 до 15% для тех россиян, чьи годовые доходы превышают пять миллионов рублей.

«Эти средства предлагаю целевым образом направить на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями», — объявил президент.



Не обошел Путин вниманием и IT-отрасль. Глава государства поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%, а еще снизить ставку страховых взносов в цифровой сфере с 14% до 7,6%.