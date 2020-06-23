Ученые восстановили облик римских лодок V века

Во Франции специалисты в области истории и археологии из Центра имени Камиля Жюльяна провели трехмерную реконструкцию трех деревянных лодок, найденных в итальянском Фьюмичино. Сегодня Фьюмичино в Италии является оживленным аэропортом, но 2000 лет назад данный район был заполнен лодками — это была большая искусственная гавань всего в двух шагах от древнего порта Рима.

Во время прошлых раскопок в этой местности археологи нашли останки древних лодок, которые использовались между II и V веками нашей эры.

Согласно реконструкции, судна были оставлены в порту, а со временем они погрузились в болота и покрылись культурным слоем осадков и мусора.



Именно эти бескислородные условия позволили лодкам сохраниться до наших дней, пока они не были раскопаны почти 60 лет назад.

После того как ученые описали деревянные останки и перевели чертеж корабля в 3D-программу, специалисты по морской археологии смогли восстановить облик древних кораблей. Затем специалисты попытались создать трехмерные модели лодок и восстановить недостающие части с помощью иконографических представлений лодок того времени.

До конца года эти трехмерные реконструкции будут размещены в Археологическом музее, посвященном древнеримскому городу Остия в Риме. Выставка позволит посетителям открыть для себя древние методы строительства лодок и то, какой был быт на борту этих римских судов.