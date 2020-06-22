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NASA готовится к изучению самого странного спутника Нептуна

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Космическое агентство NASA опубликовало новость, что оно готовит миссию по исследованию загадочного спутника Нептуна Тритона — самой холодной луны в Солнечной системе.

Миссия получила название Trident («Трезубец»), и главной ее целью будет понять причину загадочных шлейфов на поверхности Тритона. У спутника активная ионосфера и толстый слой льда, под которым может быть что угодно.

Тритон — это не просто ключ к науке о зарождении Солнечной системы, это целая связка ключей. Тритон имеет необычную орбиту: он движется в направлении, обратном вращению Нептуна, что делает его единственным крупным спутником в Солнечной системе с ретроградным движением. Не исключено, что сам Тритон мог возникнуть в ледяном поясе Койпера, а потом как-то отделиться от него, — пишут астрономы.

Ученые NASA предполагают, что спутник может быть целым океаническим миром с жидкой водой, которая скрывается под ледяной коркой на поверхности планеты, на что намекают замороженные волнообразные отпечатки.

Под слоем льда может скрываться жидкая вода.

Под слоем льда может скрываться жидкая вода

Предполагается, что миссия Trident начнется в октябре 2025 года. Космический корабль, отправленный к Нептуну, сможет использовать гравитационное притяжение Юпитера, чтобы приблизиться к Тритону. Если все пойдет по плану, то к спутнику он подойдет к 2038 году всего на 13 дней.

Тритон необычен не только своей орбитой и происхождением. Он также имеет постоянно меняющийся климат и своеобразную атмосферу. Его ионосфера в десять раз более активна, чем другие луны в Солнечной системе.

Это странно, так как обычно ионосферу питает солнечная энергия, но Тритон находится на огромной удаленности от Солнца. Изучая и наблюдая «странное» поведение Тритона, ученые хотят лучше понять образование пояса Койпера, а также всей Солнечной системы.

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