NASA готовится к изучению самого странного спутника Нептуна

Космическое агентство NASA опубликовало новость, что оно готовит миссию по исследованию загадочного спутника Нептуна Тритона — самой холодной луны в Солнечной системе.

Миссия получила название Trident («Трезубец»), и главной ее целью будет понять причину загадочных шлейфов на поверхности Тритона. У спутника активная ионосфера и толстый слой льда, под которым может быть что угодно.

Тритон — это не просто ключ к науке о зарождении Солнечной системы, это целая связка ключей. Тритон имеет необычную орбиту: он движется в направлении, обратном вращению Нептуна, что делает его единственным крупным спутником в Солнечной системе с ретроградным движением. Не исключено, что сам Тритон мог возникнуть в ледяном поясе Койпера, а потом как-то отделиться от него, — пишут астрономы.

Ученые NASA предполагают, что спутник может быть целым океаническим миром с жидкой водой, которая скрывается под ледяной коркой на поверхности планеты, на что намекают замороженные волнообразные отпечатки.

Под слоем льда может скрываться жидкая вода

Предполагается, что миссия Trident начнется в октябре 2025 года. Космический корабль, отправленный к Нептуну, сможет использовать гравитационное притяжение Юпитера, чтобы приблизиться к Тритону. Если все пойдет по плану, то к спутнику он подойдет к 2038 году всего на 13 дней.

Тритон необычен не только своей орбитой и происхождением. Он также имеет постоянно меняющийся климат и своеобразную атмосферу. Его ионосфера в десять раз более активна, чем другие луны в Солнечной системе.

Это странно, так как обычно ионосферу питает солнечная энергия, но Тритон находится на огромной удаленности от Солнца. Изучая и наблюдая «странное» поведение Тритона, ученые хотят лучше понять образование пояса Койпера, а также всей Солнечной системы.