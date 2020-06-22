Чем опасно использование антибиотиков для лечения COVID

Когда эпидемия коронавируса только началась, у ученых еще не было статистики препаратов, которые могут использоваться при лечении этой болезни. В большинстве случаев пациентам назначали антибиотики широкого спектра для борьбы с бактериальными инфекциями.

Нельзя говорить, что врачи поступали неправильно, назначая больным антибиотики. Когда у вас есть тяжелые пациенты, которые умирают от неизвестного вируса, вы сделаете все возможное, чтобы им помочь, — говорит Джеффри Стрич, исследователь и врач из клинического центра Национальных институтов здравоохранения (США).

Врачи знали, что антибиотики не всегда эффективны против вирусов, подобных COVID-19, но они боялись, что у пациентов могут развиться опасные для жизни бактериальные коинфекции.

Эти инфекции могут включать в себя внебольничную пневмонию, инфекцию кровотока и инфекции мочевыводящих путей. Недавнее исследование показало, что 50% умерших пациентов с COVID-19 имели вторичные бактериальные инфекции. В том же исследовании сообщалось о высоком уровне использования антибиотиков.

Авторы исследования обнаружили, что почти 75% пациентов с COVID-19, поступивших в отделения интенсивной терапии, получали противомикробные препараты. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), устойчивость к антибиотикам возникает тогда, когда микробы, такие как бактерии и грибы, развивают способность игнорировать лекарства, предназначенные для их уничтожения.

Получается, что инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам микробами, трудно, а иногда и невозможно вылечить. Растущая глобальная угроза устойчивости к антибиотикам является более серьезной угрозой для здоровья, чем пандемия COVID-19, считают некоторые эксперты.

В недавнем докладе Организации Объединенных Наций за 2019 год подсчитано, что 10 миллионов человек скончаются к 2050 году из-за инфекций, устойчивых к антибиотикам. Это число может увеличиться, так как почти все люди, переболевшие коронавирусом, принимали сильные антибиотики.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса спровоцировала более широкое использование антибиотиков, а это в конечном итоге приведет к более высоким показателям бактериальной резистентности и повлияет на смертность во время пандемии и после нее.