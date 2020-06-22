ВОЗ изменила правила тестирования на коронавирус

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Италии люди с COVID-19 могут выйти из самоизоляции еще до того, как они получат отрицательный результат теста на коронавирус.

Это означает, что пациенты, которые провели десять дней в самоизоляции по причине коронавируса, могут прекратить соблюдать этот режим, если на протяжении трех дней у них нет каких симптомов болезни. Справку об отрицательном анализе можно получить уже после выхода из карантина.

Ранее ВОЗ рекомендовала прекратить изоляцию инфицированных людей только после того, как они дважды получат отрицательный анализ на вирус, взятый с интервалом в 24 часа. Агентство здравоохранения ООН заявило, что также обновило свои рекомендации, потому что некоторые выздоровевшие пациенты все еще были COVID-положительными даже через несколько недель после отрицательного теста.

Несмотря на их результаты, эти пациенты, скорее всего, не являются носителями вируса и поэтому вряд ли смогут передать вирус другому человеку. Положительный анализ приходит из-за усовершенствования тестов, которые стали более чувствительными. Те мельчайшие частицы вируса, которые теоретически могут остаться у переболевших, не несут в себе опасности ни для пациента, ни для окружающих, — поясняют специалисты.

Италия, которая ранее являлась эпицентром пандемии в Европе, последовала совету ВОЗ по тестированию, так как участились случаи многократных положительных результатов у людей после их выздоровления.



Так, одна итальянка шесть раз получала положительный результат тестирования, хотя чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции одна на протяжении 57 дней.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил в своем обращении в воскресенье, что новые рекомендации ВОЗ существенно изменят управление пандемией в Италии.

Как ни странно, врачи говорят, что многие из новых подтвержденных случаев заболевания в Италии связаны с тем, что люди проходят тестирование на вирус после того, как они сделали анализы крови на антитела к COVID-19, — заявил министр.

Напомним, что в Италии те, кто сдает тест на антитела, автоматически тестируется еще и на коронавирус. Во многих случаях положительные результаты регистрируются у людей, которые переболели вирусом несколько недель назад или никогда не болели вовсе.

Италия в воскресенье, 21 июня, сообщила о 224 новых случаях коронавируса и 24 смертях в течение прошедшего дня, в результате чего официальное число погибших в стране от пандемии достигло 34 634 человек.