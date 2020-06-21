Против протестующих в Гааге применили водометы: видео
- 21 июня 2020, 19:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В городе Гааге в Нидерландах участников акции против карантинных мер полиция стала разгонять при помощи водометов.
Как передает телеканал «Россия 24», изначально эта акция планировалась как мирная и даже была согласована с городскими властями.
Мирной она перестала быть после того, как к протестующим присоединились футбольные хулиганы. В результате начались столкновения с полицией.
Местные власти призвали горожан оставаться дома и не выезжать в центр Гааги.
Поводом для демонстрации послужило нежелание правительства Нидерландов полностью снимать ограничительные меры, хотя за последние сутки в стране выявлен лишь 91 случай заражения коронавирусом.
Граждане по-прежнему обязаны соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В кафе и ресторанах могут одновременно находиться лишь несколько человек, а в кинозалах — до 30 человек. Бассейны открыты, но пользоваться душевыми там нельзя.
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