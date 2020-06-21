Против протестующих в Гааге применили водометы: видео

В городе Гааге в Нидерландах участников акции против карантинных мер полиция стала разгонять при помощи водометов.

Как передает телеканал «Россия 24», изначально эта акция планировалась как мирная и даже была согласована с городскими властями.

Мирной она перестала быть после того, как к протестующим присоединились футбольные хулиганы. В результате начались столкновения с полицией.

Местные власти призвали горожан оставаться дома и не выезжать в центр Гааги.

Поводом для демонстрации послужило нежелание правительства Нидерландов полностью снимать ограничительные меры, хотя за последние сутки в стране выявлен лишь 91 случай заражения коронавирусом.

Граждане по-прежнему обязаны соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В кафе и ресторанах могут одновременно находиться лишь несколько человек, а в кинозалах — до 30 человек. Бассейны открыты, но пользоваться душевыми там нельзя.