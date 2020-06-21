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Военные поздравили с Днем медика фельдшера, участвовавшую в штурме Берлина

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кадр из видео

кадр из видео

Военнослужащие Центрального военного округа поздравили с Днем медицинского работника ветерана Великой отечественной войны, фельдшера Тамару Гавриловну Кондрашову, которая начала свой боевой путь в 1943 году и участвовала в штурме Берлина.

Она оставила свой автограф на стене Рейхстага 9 мая 1945 года.

Кондрашова награждена орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За взятие Берлина», пишет ФАН.

После репетиции парада Победы артисты военного ансамбля песни и пляски устроили для Тамары Гавриловны праздничный концерт, а солдаты роты почетного караула прошли торжественным маршем перед ее домом.

Издание опубликовало видеозапись этого памятного события.

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