Подросток за рулем иномарки в Москве попал на видео

В Сети появилось видео, на котором автомобилем управляет несовершеннолетний ребенок.

Как сообщает Telegram-канал «Москва. Новости», такую картину наблюдали на проспекте Маршала Жукова.

На кадрах видно, как посреди оживленной трассы едет машина, за рулем которой находится подросток. Мужчина, сидящий рядом с ним, судя по всему, обучает мальчика вождению.

Автор ролика выразил надежду на то, что правоохранительные органы начнут проверку после просмотра данного видео, пишет паблик.

Ранее сообщалось, что в отношении 25-летней женщины, которая во время поездки по столице в нетрезвом виде посадила за руль ребенка, возбуждено уголовное дело.

«Ридус» также писал о том, в Набережных Челнах многодетная мать посадила за руль шестилетнего сына и сняла на видео, как он мчится со скоростью 130 километров в час. Женщина заявила, что не видит в этом ничего плохого, так как у ее сына «есть способности». Однако потом, когда произошедшее вызвало общественный резонанс, она сказала, что причиной ее поступка было желание привлечь внимание к таким нарушениям.

Кроме того, в Омской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял девятилетний ребенок.