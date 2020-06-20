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Во время матча ЦСКА-«Зенит» футболисты поблагодарили врачей: видео

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Прямо по ходу матча, проходившего 20 июня на «ВЭБ-Арене» в Москве, футболисты ЦСКА и «Зенита» выразили свою благодарность медикам, борющимся с пандемией коронавируса.

На 20-й минуте игра прервалась, чтобы все футболисты, тренеры и болельщики смогли аплодисментами поблагодарить врачей за их труд и героизм.

«Огромное вам спасибо и низкий поклон», — сказал диктор.

Как отмечает URA.RU, игроки «Зенита» вышли на поле в футболках с фотографиями и именами врачей, погибших при работе с коронавирусными пациентами. Эту форму футболисты будут носить до конца сезона.

Между тем игроки ЦСКА вышли с повязками с надписью «Спасибо врачам». Баннер с аналогичной фразой был размещен на стадионе.

Матч закончился сокрушительным поражением ЦСКА со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пригласил на матч 23-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» врачей, боровшихся и продолжающих бороться за жизни жителей Самары во время эпидемии коронавирусной инфекции. Пригласительные билеты получили 300 медицинских работников.

Символический первый удар в матче сделал главный врач Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Армен Бенян. Во время матча футболисты прервались и устроили медикам овацию.

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