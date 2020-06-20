Претенденту на пост президента Белоруссии предъявили обвинение
- 20 июня 2020, 21:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Виктору Бабарико, выдвинувшему свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, предъявлено обвинение в рамках «дела Белгазпромбанка», сообщил РИА Новости адвокат политика Дмитрий Лаевский.
По его словам, статьи ему называть нельзя.
«Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита обжаловала задержание Бабарико, однако суд по этому поводу еще не состоялся.
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан 18 июня. До этого в банке по приказу президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялись проверки. В Комитете госконтроля заявили, что Бабарико был непосредственным организатором противоправной деятельности.
На следующий день Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план расшатывания обстановки в Белоруссии с участием «иностранных кукловодов».
В день задержания стало известно, что Бабарико собрал и подал в ЦИК Белоруссии необходимое число подписей для участия в президентских выборах.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года.
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