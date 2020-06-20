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Претенденту на пост президента Белоруссии предъявили обвинение

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© Наталия Федосенко/ТАСС

© Наталия Федосенко/ТАСС

Виктору Бабарико, выдвинувшему свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, предъявлено обвинение в рамках «дела Белгазпромбанка», сообщил РИА Новости адвокат политика Дмитрий Лаевский.

По его словам, статьи ему называть нельзя.

«Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что защита обжаловала задержание Бабарико, однако суд по этому поводу еще не состоялся.

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан 18 июня. До этого в банке по приказу президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялись проверки. В Комитете госконтроля заявили, что Бабарико был непосредственным организатором противоправной деятельности.

На следующий день Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план расшатывания обстановки в Белоруссии с участием «иностранных кукловодов».

В день задержания стало известно, что Бабарико собрал и подал в ЦИК Белоруссии необходимое число подписей для участия в президентских выборах.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года.

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