Заммэра Москвы назвал причину подтоплений в столице

Листва, попавшая в канализацию и препятствовавшая стоку воды, стала причиной подтоплений в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в столице зафиксированы несколько локальных подтоплений.

«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% от месячной нормы», — цитирует его ТАСС.

Бирюков добавил, что сильный ветер повалил 10 деревьев, в результате чего их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды.

По его словам, городские коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия стихии. Аварийные бригады откачали воду с помощью специального оборудования, демонтировали решетки с водоприемных колодцев, которые осуществляют пропуск воды.

Заммэра также предупредил, что неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице до конца дня.

Ранее сообщалось, что после сильного ливня в Москве затопило Варшавское шоссе и несколько улиц в Бирюлево. Полностью был затоплен подземный переход на перекрестке Варшавского шоссе и Сумского проезда, воспользоваться им можно было разве что в снаряжении аквалангиста.