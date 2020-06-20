Жительница Астрахани задержана по подозрению в убийстве 12-летнего сына
- 20 июня 2020, 17:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Астрахани мать 12-летнего мальчика подозревается в убийстве собственного сына, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, семейная пара заявила 6 марта о пропаже сына, который 4 марта ушел в школу и не вернулся.
Тело ребенка, залитое бетоном, было обнаружено 19 июня под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
Следователи полагают, что мальчик вернулся домой 5 марта под утро. В ходе вспыхнувшей ссоры 56-летняя мать ударила своего сына гантелей, в результате чего ребенок скончался на месте.
Семья погибшего всячески пыталась запутать следствие, рассказывая о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Кроме того, родители с точностью опознавали сына на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь убедить следствие в том, что он еще жив.
В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство малолетнего», мать ребенка задержана, говорится в сообщении.
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