найти ×
   
  • USD -0.05
    69.57
  • EUR -0.29
    78.00
СохранитьСохранено0
×

107020

Путин решил сохранить дополнительные выплаты медикам до осени

Small f632c44589
© Kremlin

© Kremlin

Дополнительные выплаты врачам и младшему медицинскому персоналу, которые продолжают бороться с распространением в стране коронавируса, будут сохранены до осени. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с медиками.

Также мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми, — приводит слова Путина РИА Новости.

Кроме того, дополнительные выплаты медикам будут учтены при расчете отпускных, независимо от того, когда в течение года специалист захочет уйти в отпуск, добавил глава государства.

«Такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Поэтому мы окажем субъектам федерации специальную поддержку на выплату этих денег», — отметил Владимир Путин.

© Kremlin

Еще президент поручил правительству подумать над поощрением молодых медиков за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
41237118читать позжечитаю позже
Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
42244033читать позжечитаю позже

главное


Погода
«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности

Ведущие российские синоптики считают, что тепло будет точно, но повода для паники нет.

6123914читать позжечитаю позже

Общество
Приведут ли пандемия и депрессия к новой войне14 мая

Американский политолог делает прогноз.

6140498читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM