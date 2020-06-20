Путин решил сохранить дополнительные выплаты медикам до осени

Дополнительные выплаты врачам и младшему медицинскому персоналу, которые продолжают бороться с распространением в стране коронавируса, будут сохранены до осени. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с медиками.

Также мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми, — приводит слова Путина РИА Новости.

Кроме того, дополнительные выплаты медикам будут учтены при расчете отпускных, независимо от того, когда в течение года специалист захочет уйти в отпуск, добавил глава государства.

«Такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Поэтому мы окажем субъектам федерации специальную поддержку на выплату этих денег», — отметил Владимир Путин.

Еще президент поручил правительству подумать над поощрением молодых медиков за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

