Путин решил сохранить дополнительные выплаты медикам до осени
- 20 июня 2020, 14:44
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Дополнительные выплаты врачам и младшему медицинскому персоналу, которые продолжают бороться с распространением в стране коронавируса, будут сохранены до осени. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с медиками.
Также мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми, — приводит слова Путина РИА Новости.
Кроме того, дополнительные выплаты медикам будут учтены при расчете отпускных, независимо от того, когда в течение года специалист захочет уйти в отпуск, добавил глава государства.
«Такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Поэтому мы окажем субъектам федерации специальную поддержку на выплату этих денег», — отметил Владимир Путин.
Еще президент поручил правительству подумать над поощрением молодых медиков за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
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