Член ОП РФ: поправки сделают Конституцию РФ самой семейно ориентированной

Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным конституционная поправка о детях «сделает Основной закон нашей страны самым семейно ориентированным в мире». Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» член Общественной платы РФ Юлия Зимова.

«Сейчас поддержка семей с детьми — один из главных приоритетов российской политики. В последнее время принимаются беспрецедентные меры по поддержке детей. Например, в период пандемии власти стали выплачивать по десять тысяч рублей на каждого ребенка. Так что власть проявляет заботу о детях не только на словах, но и доказывает это делами. Хочется, чтобы всё это развивалось и дальше. Поэтому и нужна конституционная поправка, провозглашающая детей важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. В дальнейшем принятие такой поправки выльется в соответствующие законодательные акты и правительственные постановления, поскольку государство уже будет обязано проявлять повышенное внимание к подрастающему поколению», — пояснила Зимова.

Напомним, что поправка о детях звучит следующим образом:

Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, однако проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Ранее «Ридус» побеседовал на тему конституционных поправок с председателем совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия марийцев России» Ларисой Яковлевой и членом Общественной палаты России, адвокатом Артемом Кирьяновым.