Италия говорит о предвестниках новой вспышки коронавируса
- 20 июня 2020, 11:15
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Главное агентство здравоохранения Италии в своем последнем обращении призвало граждан к осторожности после того, как на прошлой неделе появились предвестники новой вспышки коронавируса.
Новый случаи заболевания вирусом были зарегистрированы в Риме. В своем еженедельном докладе Высший институт здравоохранения (ISS) заявил, что ситуация в целом положительная, но вирус все еще продолжает распространяться.
В некоторых регионах продолжает сохраняться большое количество новых случаев инфицирования COVID-19. Мы пока не говорим, что это новая вспышка вируса, но расслабляться рано, — говорится в сообщении ведомства.
Лацио, регион, включающий столицу Рима, на сегодняшний день имеет больше всего заболевших. Там сейчас больше заболевших, чем было в Ломбардии, первоначальном эпицентре эпидемии в стране.
В пятницу, 19 июня, власти Рима сообщили о двух новых больных вирусом. По мнению экспертов, это указывает на то, что в некоторых частях страны циркуляция вируса все еще продолжается.
Эпидемия унесла жизни более 34 500 человек в Италии. Впервые вирус был зарегистрирован в Кодоньо в Ломбардии в январе 2020 года. В настоящее время коронавирус, как говорят местные власти, находится под контролем в Италии, где в среднем происходит несколько десятков смертей в день и сокращается число инфекций.
Войти через социальные сети: