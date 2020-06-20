Италия говорит о предвестниках новой вспышки коронавируса

Главное агентство здравоохранения Италии в своем последнем обращении призвало граждан к осторожности после того, как на прошлой неделе появились предвестники новой вспышки коронавируса.

Новый случаи заболевания вирусом были зарегистрированы в Риме. В своем еженедельном докладе Высший институт здравоохранения (ISS) заявил, что ситуация в целом положительная, но вирус все еще продолжает распространяться.

В некоторых регионах продолжает сохраняться большое количество новых случаев инфицирования COVID-19. Мы пока не говорим, что это новая вспышка вируса, но расслабляться рано, — говорится в сообщении ведомства.

Лацио, регион, включающий столицу Рима, на сегодняшний день имеет больше всего заболевших. Там сейчас больше заболевших, чем было в Ломбардии, первоначальном эпицентре эпидемии в стране.

В пятницу, 19 июня, власти Рима сообщили о двух новых больных вирусом. По мнению экспертов, это указывает на то, что в некоторых частях страны циркуляция вируса все еще продолжается.

Эпидемия унесла жизни более 34 500 человек в Италии. Впервые вирус был зарегистрирован в Кодоньо в Ломбардии в январе 2020 года. В настоящее время коронавирус, как говорят местные власти, находится под контролем в Италии, где в среднем происходит несколько десятков смертей в день и сокращается число инфекций.

