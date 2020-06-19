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Названы факторы, вызвавшие рост оптовых цен на бензин в России

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© pexels.com

© pexels.com

Тот факт, что оптовые цены на бензин в России достигли максимальных значений за 2020 год, это временная ситуация, заявил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, в ближайшее время рынок стабилизируется.

Он пояснил, что отмена жестких ограничительных мер в России привела к росту спроса на сырье, к чему НПЗ были явно не готовы, поскольку на протяжении последних месяцев они стабильно снижали объемы выпуска на фоне падения продаж. «Таким образом, резкий рост оптовых цен на бензин является временной реакцией на фундаментальные изменения», — цитирует его газета «Известия».

Эксперт добавил, что по мере наращивания производства и устранения дефицита топлива ситуация исправится.

По мнению пресс-секретаря ПАО «Роснефть» Михаила Леонтьева, данная ситуация штатная, поскольку в мае потребление бензина упало на 70% и возникло затоваривание, а в июне полностью восстановилось до уровня того же месяца 2019 года.

Он также отметил, что нельзя было прогнозировать ни ограничения в связи с коронавирусом, ни темп выхода из них. Свою роль сыграл и тот факт, что из-за сложившейся ситуации вся переработка оказалась убыточной.

Еще одним фактором роста цен Леонтьев назвал экспорт, объем которого некоторые компании увеличили в разы и даже в десятки раз по сравнению с прошлым годом.

«Есть еще один аспект серьезный — это, конечно, дефицит сырья на НПЗ Дальнего Востока», — приводит его слова издание. Поскольку 50% сырья на них завозится с континента, к этому добавляются налоги, цены на транспорт, акцизы, НДС и демпферный механизм.

Как пишет газета, 17 июня стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла абсолютного рекорда, достигнув 56,7 тысяч рублей за тонну. Предыдущий максимум — 56,3 тысяч рублей — был зафиксирован в 2018 году.

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