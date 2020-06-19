Ford разрабатывает режим свободных рук для автопилота

Представители компании Ford рассказали о том, что они собираются создать собственную систему автопилота для современных электрических автомобилей, так как Mustang Mach-E.

Автопилот под названием Co-Pilot360 с полным набором функций, включая Active Drive Assist — режим управления автомобилем «без рук», появится у автомобилей уже в 2021 году.

Согласно описанию, автопилот Active Drive Assist первое время будет доступен для автомобилей США и Канады, так как в систему прошиты карты дорог только этих стран. На автопилоте водители смогут проехать около 160 000 километров.

Также Ford рассказал о новой функции, которая будет доступна на всех системах. Речь идет о режиме hands-free, то есть свободные руки. Однако режим не позволит водителю расслабиться полностью, так как установленная на приборной панели и руле камера будет наблюдать за положением головы.

Как только программа почувствует, что водитель отвернулся, заснул или отвел глаза от дороги, раздастся предупреждающий сигнал, а функция hands-free снова передаст управление машины человеку.

Отмечается, что за движением глаз инфракрасная камера сможет наблюдать, даже если вы находитесь в солнцезащитных очках.

Пользователи, которые уже оформили заказ на электрическое авто серии Mustang Mach-E, смогут установить эту систему, если захотят, в третьем квартале следующего года. Сейчас испытания системы полностью завершены, и инженеры утверждают, что автопилот полностью безопасен.