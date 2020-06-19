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Россиянам разрешили посещать пляжи без масок

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пляжи в России можно посещать без масок, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

При этом она отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране пока не позволяет снять все ограничения, связанные с отдыхом.

«По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — приводит ФАН слова Догузовой, сказанные в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Она добавила, что на пляжах все лежаки будут регулярно дезинфицироваться, а в гостиницах масочный режим сохранится и будет соблюдаться социальная дистанция, в том числе в ресторанах и бассейнах.

«Я все-таки исхожу из того, что отдыху этим летом быть», — цитирует издание главу ведомства. По ее словам, проделана достаточно большая работа для того, чтобы россияне смогли комфортно, пусть и с определенными ограничениями, но все же отдохнуть на отечественных курортах.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими на Кубань туристами ослабят с 21 июня и они получат возможность свободно перемещаться по территории региона.

В Крыму гостиницы и санатории откроются с 1 июля. По данным Ассоциации малых отелей, еще в конце мая более 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Крыма было зарезервировано до сентября 2020 года.

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