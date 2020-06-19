На трассе М-4 «Дон» раскопали курган бронзового века

Российские археологи рассказали о находке погребения, относящегося к эпохе поздней бронзы (конец III тысячелетия до н. э.). Древний курган обнаружили при строительстве участка дороги на трассе М-4 «Дон» недалеко от станицы Новотитаровской в Динском районе.

Во время исследования территории мы обнаружили курганное ритуальное захоронение, характерное для погребений бронзового века. Скорее всего, здесь покоился вождь племени или знатный человек, так как погребальный инвентарь довольно-таки богатый, — говорят историки.

Как правило, воинов и знатных людей в III тысячелетии до н. э хоронили не в одиночку. Под одним курганом могли находиться его слуги, советники и близкие родственники. Древние местные жители верили в жизнь после смерти, поэтому в захоронение помещались не только драгоценности, но и предметы быта, скот, слуги.

Во время раскопок этого погребения ученые нашли бронзовый нож, две серебряные височные подвески для головного убора, а также костяные проколки, которые использовали в быту. Сейчас раскопки продолжаются, и археологи рассчитывают найти в этом кургане и другие погребения.

Археологические исследования в Динском районе начали в мае 2020 года, и почти за два месяца команда ученых смогла исследовать свыше 30 тысяч квадратных метров. Осталось примерно столько же, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в нашу редакцию.

Помимо кургана бронзового века специалисты нашли погребение древнего сарматского воина эпохи железного века и другие захоронения катакомбной культуры, а также ценные исторические артефакты.