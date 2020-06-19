Как изменилось питание домашних питомцев за последнее десятилетие

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как менялось питание домашних животных за последние десять лет.

Более половины населения мира имеет домашних животных: только в США насчитывается более 94 миллионов домашних кошек и 89 миллионов домашних собак. Несмотря на то, что сейчас на рынке представлен большой ассортимент готовых сухих и влажных кормов, многие хозяева подкармливают своих питомцев со стола домашней едой.

Ученые считают, что такая диета может помочь укрепить связь между домашними животными и их владельцами, но не всегда они полезны для питомца. Тем не менее, статистика показывает, что владельцы домашних животных изучают альтернативные рационы питания, в том числе веганские, беззерновые, домашние и полностью на основе сырых продуктов для своих собак и кошек.

Чтобы посмотреть, когда начали происходить такие изменения, ученые проанализировали все доступные исследования, проведенные между 2008 и 2018 годами. Также ученые провели опрос, в котором задали хозяевам домашних животных вопросы о питании.

У половины респондентов были собаки (51%; 1870 человек); у 1/3 были как кошки, так и собаки (33%; 1200 человек); и около 1/6 (16%; 603 человека) только кошки. Полная информация о диетах животных была предоставлена для 1542 кошек и 2940 собак.

Исследование показало, что большинство животных питалось кормом и некоторым количеством обычной домашней еды (79% собак; 90% кошек). И только 13% собак и около 32% кошек были исключительно на специализированном сухом или влажном корме.

Исключительно на домашнем питании были лишь 7% собак и 3,5% кошек. Сырая животная пища была в рационе у 66% и 53% кошек. Вегетарианская пища была включена в рационы примерно 22% собак и 5% кошек. Половина этих животных питалась только растительной (веганской) пищей.