Открытие саун и летних кафе: регионы возвращаются к нормальной жизни
- 19 июня 2020, 11:28
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Экспертный институт региональных исследований (ЭИСИ) представил очередную подборку региональных решений, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.
В Москве во всю идет подготовка к открытию Городского центра пульмонологии. Пациентами нового медучреждения станут москвичи, страдающие болезнями легких. Одной из главных задач центра станет реабилитация и устранение последствий коронавирусной пневмонии.
В Свердловской области введены дополнительные выплаты для врачей и младшего медицинского персонала.
В Ставропольском крае открываются SPA-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны. Та же картина наблюдается в Белгородской области. А в Калужской области скоро откроются летние кафе и торговые объекты.
Более подробно с подборкой региональных решений можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ.
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