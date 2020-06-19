Открытие саун и летних кафе: регионы возвращаются к нормальной жизни

Экспертный институт региональных исследований (ЭИСИ) представил очередную подборку региональных решений, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.

В Москве во всю идет подготовка к открытию Городского центра пульмонологии. Пациентами нового медучреждения станут москвичи, страдающие болезнями легких. Одной из главных задач центра станет реабилитация и устранение последствий коронавирусной пневмонии.

В Свердловской области введены дополнительные выплаты для врачей и младшего медицинского персонала.

В Ставропольском крае открываются SPA-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны. Та же картина наблюдается в Белгородской области. А в Калужской области скоро откроются летние кафе и торговые объекты.

Более подробно с подборкой региональных решений можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ.