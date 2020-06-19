найти ×
   
  • USD -0.05
    69.57
  • EUR -0.29
    78.00
СохранитьСохранено0
×

-303916

Открытие саун и летних кафе: регионы возвращаются к нормальной жизни

Small f632c44589

Экспертный институт региональных исследований (ЭИСИ) представил очередную подборку региональных решений, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса. 

В Москве во всю идет подготовка к открытию Городского центра пульмонологии. Пациентами нового медучреждения станут москвичи, страдающие болезнями легких. Одной из главных задач центра станет реабилитация и устранение последствий коронавирусной пневмонии.

В Свердловской области введены дополнительные выплаты для врачей и младшего медицинского персонала.

В Ставропольском крае открываются  SPA-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны. Та же картина наблюдается в Белгородской области. А в Калужской области скоро откроются летние кафе и торговые объекты. 

Более подробно с подборкой региональных решений можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-6034558читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
16016033читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко

Болезнь редко протекает тяжело у тех, кто с ними столкнулся.

100183873читать позжечитаю позже

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии28 апреля

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

-101461читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM