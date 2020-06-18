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Выбросы СО2 сильно закисляют Северный Ледовитый океан

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Французские ученые провели исследование, которое показало, что Северный Ледовитый океан поглотит намного больше CO2 в течение XXI века, чем предсказано большинством климатических моделей.

Большое количество углекислого газа в итоге приведет к закислению океана — снижению показателя pH, пишут ученые. Наряду с глобальным потеплением этот процесс является следствием деятельности человека.

Океан поглощает большое количество CO2 из атмосферы, и процесс закисления мы можем наблюдать уже сейчас. Это необратимое явление оказывает особое воздействие на морских обитателей, таких как моллюски, раковины, морские звезды и кораллы.

Новое исследование показывает, что закисление Северного Ледовитого океана происходит намного быстрее, чем планировалось. Увеличение выбросов СО2 уже через несколько десятков лет приведет к существенному увеличению подкисления океана, особенно на уровне между 200 и 1000 метрами.

Эта раковина растворилась за 45 дней в морской воде с кислотностью океана, которая будет в 2100 году.

Эта раковина растворилась за 45 дней в морской воде с кислотностью океана, которая будет в 2100 году

Этот диапазон глубин является важным убежищем для многих морских организмов, чьи скелеты и раковины состоят из карбоната кальция. В достаточно кислых водах эти оболочки становятся неустойчивыми и начинают разрушаться.

«Наши результаты показывают, что арктическим организмам будет сложнее адаптироваться к закислению, чем ожидалось ранее. Потеря этих организмов повлияет на всю арктическую пищевую цепочку вплоть до рыб и морских млекопитающих», — говорят исследователи.

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